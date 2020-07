Manchester City, Otamendi nel mirino del Betis: per rimpiazzarlo Guardiola vuole Nathan Ake

Il Betis punta Nicolas Otamendi per consegnare a mister Pellegrini un rinforzo di qualità ed esperienza in difesa. A riportarlo è il Daily Mail, che aggiunge anche che il favorito per sostituire l'argentino nella rosa del Manchester City oggi sarebbe l'olandese Nathan Aké, talento classe 1995 attualmente in forza al Bournemouth (retrocesso).