Manchester City, problemi in attacco per l'Everton: tocca ancora a Ferran Torres

Domani il Manchester City sarà di scena in casa dell'Everton ma Pep Guardiola ha qualche problema per l'attacco. Gabriel Jesus infatti, come Walker è risultato positivo al COVID-19 ed è in quarantena, Aguero invece non sembra al meglio per partire titolare dunque Ferran Torres dovrebbe accompagnare Sterling e De Bruyne in attacco al Goodison Park. Fuori ancora Eric Garcia per un problema alla gamba, Gundogan invece dovrebbe farcela nonostante il colpo subito nel Boxing Day alla caviglia.