Manchester City, risposta sul campo al caso Champions: 2-0 al West Ham

Il Manchester City risponde al caso Financial Fair Play e alla squalifica per due anni dalla Champions League sul campo. Vince 2-0 contro il West Ham, reti di Rodri e De Bruyne, nel recupero della ventiseiesima giornata. In un'atmosfera e con uno spirito non certo leggero, i Citizens adesso allungano sul terzo posto del Leicester. Le Foxes sono a 50, ora la formazione di Guardiola è a 54, col primo posto del Liverpool che resta comunque lontano ben 22 punti.