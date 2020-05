Manchester United, annunciato un significativo aumento del debito netto

Il Manchester United ha fatto registrare un aumento del 42% dell'indebitamento netto dell'ultimo trimestre. Non sono state fatte, pertanto, le stime per i 2020 "data l'incertezza in corso dovuta al COVID-19 e alle conseguenze economiche e finanziarie in evoluzione". Il club, inoltre, oltre alle altre società di Premier League dovrà rimborsare le emittenti televisive di 15 milioni di sterline. Il debito netto del club è salito a 429 milioni di sterline a causa della sospensione delle partite e la chiusura dei negozi ufficiali. Il presidente Ed Woodward ha dichiarato che l'impatto maggiore a livello economico si vedrà nel trimestre in corso e probabilmente oltre. Il direttore finanziario Cliff Batty ha rivelato che il Manchester United ha visto sfumare fin qui 23 milioni di diritti televisivi a seguito della pandemia. Tuttavia, sempre Woodward, ha cercato di rassicurare: "Siamo ben messi, sia a livello operativo che finanziario per affrontare questa crisi globale".