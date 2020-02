vedi letture

Manchester United, Bruno Fernandes: "CR7 mi ha ispirato, sono qui per lui"

"Un sogno da quando ero bambino". Parla Bruno Fernandes, trequartista del Manchester United, che racconta di come Cristiano Ronaldo e il suo passato coi Red Devils abbiano ispirato il passaggio dell'ex capitano dello Sporting CP in Inghilterra. "Sono un fan di Cristiano, l'ho sempre seguito. Quando si è preso la scena allo United, mi sono goduto i suoi successi. Per questo, per me, giocare allo United è stato sempre un sogno, sin da piccolo. Ogni giocatore che viene qui vuol vincere tutto, sono ambizioso e voglio farlo anche io in futuro".