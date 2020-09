Manchester United, James piace al Leeds ma può partire solo se arriva Sancho

Movimento sugli esterni per il Manchester United. I Red Devils non mollano la presa per Jadon Sancho ma potrebbero anche lasciar partire Daniel James. Il 22enne gallese piace molto Bielsa e al suo Leeds ma la sua cessione non sarebbe così scontata. Il giocatore potrebbe lasciare, si legge sull’edizione odierna del Sun, soltanto in caso di arrivo dell’attaccante di proprietà del Borussia Dortmund.