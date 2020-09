Manchester United, nuova offerta per Telles: il giocatore ha dato il suo ok al trasferimento

vedi letture

Trattativa in corso fra Manchester United e Porto per Alex Telles. I Red Devils, riporta RMC Sport, avrebbero fatto una seconda offerta ai portoghesi per il difensore. Il giocatore avrebbe dato il suo ok per il trasferimento alla corte di Solskjaer che invece è al lavoro per la cessione di Smalling, fra Roma e Inter.