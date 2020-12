Manchester United-PSG, i convocati di Tuchel: c'è Kehrer, Icardi ancora infortunato

Thomas Tuchel ha diramato l'elenco dei convocati per l'importantissima sfida contro il Manchester United, snodo cruciale per il cammino dei francesi in Champions League. L'elenco è composto da 23 giocatori: torna Thilo Kehrer, ci sono anche le stelle Kylian Mbappé, Neymar e Angel Di Maria. Julian Draxler, Mauro Icardi, Pablo Sarabia e Juan Bernat non viaggeranno con la squadra.