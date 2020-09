Manchester United, Romero verso l'addio: l'ex Sampdoria si avvicina al Valencia

vedi letture

Dopo Olanda (AZ Alkmaar), Italia (Sampdoria), Francia (Monaco) e Inghilterra (Manchester United), il futuro di Sergio Romero potrebbe essere in Spagna. Secondo il Sunday Mirror, l'estremo difensore argentino è vicino al Valencia, pronto a strapparlo allo United con un'offerta da 6 milioni di sterline. Il club iberico è in pressing, l'ex Sampdoria non è neanche più il vice-de Gea e andrebbe via di buon grado.