Manchester United, settimana decisiva per James: il colombiano è vicino alla Premier

I prossimi giorni saranno decisivi per il trasferimento di James Rodriguez al Manchester United. Il colombiano, secondo quanto riportato dal Daily Express, si incontrerà con il club inglese per trovare un accordo. Il calciatore - lo scorso anno nel mirino del Napoli - non rientra più nei piani di Zidane e molto probabilmente lascerà le merengues in questa sessione di mercato. C'è da discutere ancora il prezzo, ma molto probabilmente si troverà un accordo tra le parti nelle prossime settimane.