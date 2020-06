Manchester United, Solskjaer a Rashford e Martial: "Possono ancora fare meglio"

vedi letture

Ole Gunnar Solskjaer non le manda a dire a Marcus Rashford e Anthony Martial. Il manager del Manchester United ha detto che i due "sono cresciuti bene in questa stagiona ma sto ancora aspettando di vederli migliorare ulteriormente perchè ci sono momenti in cui possono fare meglio. Se pensi di giocare tutte le partite perché c’è un diritto divino e pensi che non guarderemo altri giocatori per sostituirti, ti sbagli".