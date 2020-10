Manchester United, Solskjaer: "Cavani non è pronto: ha bisogno di tempo per giocare"

vedi letture

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il PSG: "Abbiamo pescato i finalisti e i semifinalisti della scorsa stagione e questa è la prima occasione per giocare subito al top, che sarà la sfida più grande per questa squadra. Tutti vogliono partecipare alla Champions League ed affrontare le squadre più forti. Cavani? Ha bisogno di qualche giorno in più per allenarsi prima di pensare a giocare. Magari il prossimo fine settimana potremo convocarlo. Bruno Fernandes? Ha avuto un grande impatto e tutte le statistiche lo dimostrano. Perché Jones, Rojo e Romero non sono nella lista Champions? Abbiamo 25 giocatori da poter inserire. Phil è infortunato, Marcos anche ed è lontano dal campoormai da tempo. Sergio non è ancora tornato ad allenarsi con noi. Quindi dovevamo fare una lista e abbiamo inserito i giocatori disponibili".