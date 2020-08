Manchester United, svelata la nuova maglia da trasferta: è grigia scura con i dettagli bianchi

Il Manchester United ha svelato la nuova maglia da trasferta per la prossima stagione. Un nero antracite, che batte sul grigio scuro con i dettagli in rilievo e le strisce bianche per i Red Devils che per l'away kit abbandonano il classico rosso per un completo più black. Ecco il video di Adidas: