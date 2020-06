Marsiglia, domani la firma di Pape Gueye: il giocatore ha già rotto col Watford

Secondo quanto riportato da RMC in Francia, il Marsiglia domani ufficializzerà la firma di Pape Gueye a parametro zero dopo l'annullamento del contratto firmato ad aprile con il Watford e in seguito all'addio al Le Havre. Il giocatore dunque non inizierà mai l'esperienza in Premier League e tornerà subito a giocare in Francia.