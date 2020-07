Marsiglia, non solo Niang: per l'attacco si valuta anche l'algerino Slimani

vedi letture

Accostato in passato anche all'Inter, Islam Slimani potrebbe restare a giocare in Francia. Il Monaco non lo ha riscattato dal Leicester, ma sull'attaccante algerino c'è l'Olympique Marsiglia. Slimani non rientra nei piani di Rodgers e sicuramente lascerà le Foxes prima dell'inizio della nuova stagione; non è bastato un buon rendimento (9 reti e 8 assist in 18 partite di campionato) a convincere l'ex tecnico del Liverpool. Villas-Boas, invece, lo accoglierebbe a braccia aperte, per rinforzare il reparto offensivo in vista anche degli impegni di Champions League. A giocare a suo favore è anche il prezzo del cartellino, 10 milioni, molto più contenuto rispetto a quello dell'altro obiettivo dell'OM, M'Baye Niang. A riportarlo è Footmercato.