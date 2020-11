Marsiglia, Villas Boas: "Equilibrio rotto da un episodio. Non dobbiamo finire ultimi"

Visibilmente contrariato André Villas Boas, tecnico dell'Olympique Marsiglia, dopo la quarta sconfitta in altrettante gare nel gruppo C di Uefa Champions League. Questa l'analisi della gara dell'allenatore portoghese, affidata ai microfoni di RMC Sport: "Siamo stati piuttosto sfortunati nell'occasione del primo gol. La partita fino a quel momento era in equilibrio ma stiamo vivendo un periodo negativo in cui ci capita contro davvero di tutto. Ho fatto subito tre cambi all'inizio del secondo tempo per provare a raddrizzare le sorti del match ma non ci siamo riusciti. La nostra partecipazione alla competizione è da dimenticare. Non possiamo finire il girone in questo modo e faremo di tutto per qualificarci per l'Europa League".