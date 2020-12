Matthaus su Haaland: "E' una macchina. Sono convinto che presto lascerà il Dortmund"

Erling Haaland, stella norvegese del Borussia Dortmund, è destinato a lasciare nel prossimo futuro il club giallonero. Ad esserne convinto è Lothar Matthaus, ex campione del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, attraverso le pagine del sito ufficiale della Bundesliga: “La positività che irradia si riflette nella squadra ed è per questo che penso che quando sarà il momento, Haaland non giocherà più per il Borussia Dortmund e farà il passo successivo. Il Dortmund deve essere grato di aver potuto contare su di lui, perché è un attaccante che si adatta perfettamente alla squadra. Haaland è una macchina. È insostituibile. Erling Haaland è considerato al Dortmund allo stesso modo in cui lo è Robert Lewandowski al Bayern Monaco: il giocatore al vertice che non è solo responsabile di segnare gol, ma anche di trascinare con sé la squadra. È un leader con 20 anni ”.