Messi e la clausola per lasciare il Barça: "Decido io a prescindere. Mai pensato di andarmene"

Nella lunga intervista concessa al Mundo Deportivo da parte di Leo Messi, l'argentino ha parlato del suo futuro, della sua volontà di rimanere al Barcellona ma anche di quella clausola presente nel suo contratto con il club catalano che gli permette di andarsene gratuitamente qualora decidesse di farlo. "In realtà ho sempre avuto la possibilità di scegliere nelle mie mani a prescindere da quella clausola - ha spiegato l'argentino -. Sono stato in grado di lasciare il Barcellona in molte occasioni, ci sono stati tantissimi club interessati a me tanto da essere disposti a pagare anche la clausola rescissoria, ma a me non è mai venuto in mente di andarmene. Finché il club mi vorrà non ci sarà mai alcun problema circa la mia permanenza".