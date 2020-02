vedi letture

Messi e le critiche al Barça: "Normale, non stiamo giocando bene. Ma stiamo crescendo"

Nella lunga intervista concessa al Mundo Deportivo da parte di Leo Messi, l'argentino ha parlato anche della stagione che sta vivendo il suo Barcellona, con il cambio di allenatore e la Champions alle porte: "Stiamo attraversando una fase di cambiamento. Ogni tecnico ha il proprio modo di vedere le partite e piano piano ci stiamo adattando alle richieste di Setien. Non è un percorso facile perché Valverde chiedeva cose moldo diverse, ma la squadra è in crescita e se vogliamo davvero vincere tutto dobbiamo ancora migliorare molto. I fischi del pubblico nel match contro il Getafe? È normale che dopo alcuni risultati non ottimi e un cambio di allenatore la gente possa criticare. Non stiamo vivendo un momento semplice e in alcune occasioni non abbiamo giocato bene, trovandoci spesso a giocare palla indietro e rendendoci dunque vulnerabili all'avversario. Dobbiamo comunque essere calmi e fiduciosi"