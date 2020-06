Messi fa 700 gol in carriera. L'argentino raggiunge il traguardo facendo il cucchiaio a Oblak

Lionel Messi ha segnato questa sera il gol numero 700 in carriera. E lo fa con un cucchiaio su calcio di rigore, beffando Oblak nel corso di Barcellona-Atlético Madrid. Le reti prese in considerazione sono quelle col Barcellona (630) e la nazionale maggiore dell'Argentina (70). Limitandoci alla Liga, Messi ha segnato 441 reti, risultando il massimo marcatore di tutti i tempi. Dietro di lui Cristiano Ronaldo a 311. Simpatica la grafica usata dal Barcellona per celebrare il traguardo: "Licenza di segnare" con Messi in versione agente 007, che al contrario si legge, appunto, 700.