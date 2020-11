Messi fuori dai convocati del Barcellona per Kiev. Koeman lascia a casa anche de Jong

Leo Messi non è stato convocato per la trasferta di Kiev. Lo ha annunciato il Barcellona, che ha pubblicato poco fa i convocati per la sfida di domani, valida per il quarto turno del girone di Champions League, lo stesso della Juventus. Nella lista non figura nemmeno Frenkie de Jong.