Messi: "Neymar al Barça? E come lo paghiamo? Non ci sono soldi e lui è costoso..."

Nella sua intervista rilasciata a La Sexta, Leo Messi ha parlato anche di Neymar e del suo possibile ritorno a Barcellona: "Sarà difficile portare giocatori perché hai bisogno di soldi e non ci sono soldi. Ci sono molti giocatori importanti per combattere ancora per tutto e ci sono quei giocatori che devi pagare molto. Credo che Neymar sia molto costoso. E come si paga il suo cartellino al PSG? Non è facile, sarà una situazione difficile per il nuovo presidente. Dovrà essere molto intelligente, ordinare tutto e fare tanti cambiamenti per farlo andare bene. Neymar vuole giocare con me? Non ha detto giochiamo, ha detto che gli piacerebbe giocare con me giusto? Sì, parliamo di tanto in tanto. Noi tre o con lui o con Luis tutti i giorni. Manteniamo il rapporto. Con Luis quasi ogni giorno".