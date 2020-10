Midtjylland, Priske: "Potevano segnare anche di più. Se non dai il 100% vieni punito"

Il tecnico del Midtjylland Brian Priske è intervenuto ai microfoni della UEFA dopo la sconfitta contro l'Atalanta: "È stata una partita difficile. È la prima volta che giochiamo in Champions League e affronteremo grandi squadre. Abbiamo iniziato molto bene, ma in pochi minuti può cambiare tutto: abbiamo avuto 15 minuti in cui non abbiamo giocato bene. Lì si è deciso il match".

Il tecnico danese ha confermato anche la mancanza di concentrazione: "Hanno avuto tante occasioni e forse avrebbero potuto segnare anche di più. Sull'1-0 avremmo potuto pareggiare e la partita sarebbe stata diversa: in fin dei conti il risultato è stato giusto per ciò che si è visto in campo. Se non dai il 100% vieni punito, lo abbiamo detto prima della partita. Abbiamo avuto un calo, in queste partite devi dare il massimo in tutti i 90 minuti", ha concluso Priske.