live Priske: "Non serviva guardare la sfida con il Liverpool per capire la forza dell'Atalanta"

L'assenza di Sisto può creare problemi?

"Continueremo con la stessa mentalità, cercheremo di far fronte alla sua assenza".

TMW - Come valuta l'Atalanta anche dopo la vittoria dei nerazzurri con il Liverpool?

"Non serviva guardare la partita con il Liverpool, hanno grande qualità e intensità. Lo avevamo già capito prima, quando li abbiamo affrontati all'andata".

Il Midtjylland è la peggior squadra danese in Champions visti i risultati?

"Penso di no, non si dovrebbero fare confronti. Non mi sembra giusto visto che nel nostro girone c'è una squadra che ha vinto la Champions e una che è arrivata in semifinale negli scorsi anni".

Come valuta la sconfitta dell'Atalanta contro il Verona?

"Abbiamo studiato tutti gli schemi e le partite dei nostri avversari. Siamo pronti".

Quanti casi di Covid-19 ci sono nella squadra e cosa pensa di questa emergenza?

"Anche il calcio è stato condizionato, ci sono delle pressioni forti sia su di noi che sui giocatori. Nonostante tutto ciò possiamo ancora giocare a calcio e continuare a fare il nostro lavoro".

Avete priorità differenti tra Champions League e campionato?

"No, ma ci sono molte partite. Negli ultimi giorni abbiamo giocato quattro volte, come ha fatto l'Atalanta. Ma dobbiamo cercare di recuperare al meglio le energie".

