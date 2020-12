Mistero in Francia sulla salute di Alioui. Il tecnico dell'Angers: "È gravemente malato"

Rachid Alioui è un attaccante marocchino che gioca in Francia, con l'Angers. In questa stagione è sceso in campo solo una volta, a metà ottobre, ma il club non ha mai specificato i motivi della sua assenza. Adesso, ad aggiungere mistero e preoccupazione alla vicenda, ci ha pensato mister Stéphane Moulin: "È di nuovo gravemente malato. Mi fermo qui perché il segreto medico mi vieta di aggiungere altro", ha detto il tecnico a due giorni dalla trasferta di Nantes

Secondo le informazioni di Ouest-France, il 28enne è ricoverato in ospedale da giovedì mattina. Alioui ha debuttato con la Nazionale nel 2014: per lui 10 presenze e due reti, mentre sono 53 i gol realizzati tra Ligue 1 e Ligue 2.