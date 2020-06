Monaco, Keita: "Mi piacerebbe giocare in Premier o in Spagna"

Keita Balde, attaccante del Monaco, ha parlato a Sky Sports in Inghilterra:

Ha pagato 80 alloggi per dei lavoratori senza tetto nel corso del lockdown, cosa è successo?

"Non è una questione che riguarda me. Si tratta di fare la cosa giusta. E' stato un gesto spontaneo. Ho visto un video sui social di questi lavoratori senegalesi che dormivano per strada vicino a Barcellona, mia città natale e mi sono messo a piangere. Da allora ho deciso di agire per aiutarli a risolvere il problema. Dovevo fare la cosa giusta".

Perché è stato così importante per lei?

"La mia famiglia mi ha educato a sani valori e principi. Quello che è successo a Lleda non è niente di nuovo, ma è triste che succeda ovunque, in Spagna, in Italia, in Inghilterra e in Francia. Avevo bisogno di mandare un messaggio positivo, di dare l'esempio. Le parole non bastano si può sempre fare qualcosa per dare una mano alle persone".

Come è stato vedere i calciatori della Premier inginocchiarsi a sostegno di Black Lives Matter?

"E' stato un buon messaggio, può aiutare le persone a compiere buone azioni".

Qual è la sua esperienza col razzismo?

"Penso che non riguardi solo il calcio ma la vita di tutti i giorni. Non ho riscontrato questo problema in campo, ma sono stato vicino ad alcuni colleghi, come Koulibaly, che hanno avuto brutte esperienze. Tutto parte dall'educazione dei valori. Il nostro lavoro ci permette di arrivare a tante persone, quindi dobbiamo alzare la voce e condividere i messaggi di uguaglianza, rispetto e unità".

Ti piacerebbe giocare in Premier in futuro?

"Sono nato in Spagna e cresciuto a Barcellona, ma non ho mai giocato nella Liga. Sono diventato calciatore e uomo in Serie A con la Lazio, poi mi sono trasferito al Monaco e ho giocato in Ligue 1. Mi piacerebbe sperimentare nuovi posti e nuove sfide. Naturalmente la Premier League e la Liga sarebbero grandi sfide per ogni calciatore ambizioso. Ora voglio godermi la prossima stagione col Monaco e migliorare ancora".

Cosa pensi del ritorno del calcio in Inghilterra, Germania, Spagna e del blocco della Ligue 1?

"E' stato un po' strano vedere giocare tutti tranne la Francia. Qui inizieremo la preparazione per la prossima stagione tra pochi giorni e quindi avremo molto tempo per pensarci. L'unica cosa che posso dire è che sono contento che torni il calcio, significa avvicinarsi alla normalità".

Quali sono i suoi piani per la prossima stagione?

"Mi concentrerò sulla mia squadra e mi avvicinerò alla prossima stagione con la giusta mentalità per raggiungere subito il top. Ho 25 anni e sono padre, mi sento maturato come uomo e calciatore. E' tempo di tornare a fare la differenza".