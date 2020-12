Monaco, Kovac: "OM fra le migliori in Francia, ma noi non andremo là per un pareggio"

In vista del match contro l'Olympique Marsiglia, il tecnico del Monaco Niko Kovac ha parlato in conferenza stampa: "Il Marsiglia è una delle migliori squadre in Francia. Anche se non ci sarà Payet, ci sono dei bravissimi giocatori, come Thauvin. E' una squadra con molte qualità. Difendono molto bene, attaccano altrettanto bene e giocano perfettamente in contropiede. Hanno giocatori di altissima qualità come Benedetto, Thauvin o Cuisance che conosco molto bene. Non dirò che andrò a Marsiglia per un pareggio. Vogliamo vincere questa partita. Mercoledì hanno giocato, ma spero che finalmente mostreremo la stessa qualità che mettiamo quando giochiamo in casa".