Ufficiale Wolfsburg, esonerato Kovac. L'ad Schafer: "Dare alla squadra nuovo slancio"

La sconfitta contro l'Augsburg è costata cara a Niko Kovac. Il Wolfsburg ha infatti annunciato l'esonero del tecnico dopo i tre ko consecutivi che hanno fatto perdere contatto con la zona europea alla formazione biancoverde. A commentare la decisione è l'amministratore delegato Marcel Schafer: "Dopo la sconfitta contro l'Augsburg, dopo aver valutato internamente il gioco e la nostra situazione generale, siamo giunti alla decisione di interrompere la nostra collaborazione.

Ci rammarichiamo per la situazione e crediamo che sia necessario dare alla squadra un nuovo slancio per raggiungere il nostro obiettivo obiettivo. Noi desideriamo ringraziare Niko Kovac, suo fratello Robert e Aaron Briggs con tutto il meglio per la loro vita privata e professionale. Dal nostro punto di vista, l'ultimo anno e mezzo è stato caratterizzato da una collaborazione molto importante, professionale e piacevole con la squadra, i dipendenti del Wolfsburg, così come gli altri decisori del consiglio d'amministrazione".

"Siamo molto grati - ha commentato il tecnico ai canali ufficiali del club -. Naturalmente, come capo allenatore, sono particolarmente deluso dal fatto che non siamo riusciti a ottenere una svolta nonostante gli approcci promettenti. Auguriamo il meglio alla squadra, a tutto il club e ai suoi tifosi per il resto della stagione e per il futuro".