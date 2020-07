Monaco, Kovac si presenta: "Qui perché credo nel progetto. Calcio offensivo? Sì, ma equilibrato"

Nico Kovac è stato presentato oggi come nuovo allenatore del Monaco, in sostituzione di Robert Moreno. Il tecnico croato, ex del Bayern Monaco, ha parlato delle sue ambizioni per questa nuova sfida: "Ogni allenatore porta la propria filosofia, il suo modo di vedere il calcio. In passato ho allenato Bayern Monaco ed Eintracht Francoforte, due squadre con stili diversi. Dobbiamo adattarci, vedere com'è la squadra, i giocatori, e quindi sceglieremo le tattiche migliori. Quando entri in un nuovo club devi studiare i giocatori che hai a disposizione e poi decidere se giocare con quattro o tre difensori, ma abbiamo sempre 2-3 soluzioni diverse".

Come raggiungere l'obiettivo Champions: "L'intensità è molto importante e si raggiunge solo attraverso un'ottima condizione fisica. Sono croato ma vengo dalla Germania, il nostro obiettivo era avere una buona forma fisica, oltre che l'attenzione alla tattica e alla tecnica. Cinque settimane per lavorare sembrano molte ma non lo sono, dobbiamo migliorare in tutti i settori. Il Monaco ha spesso giocato un calcio divertente in passato. Come allenatore, però, non posso solo guardare all'attacco, ma devo trovare il giusto equilibrio. Tutti i giocatori sono chiamati a migliorare, ma mi fido di loro, saremo dove vogliamo essere il più rapidamente possibile".

Mercato: "È il secondo giorno a Monaco, abbiamo effettuato due allenamenti e domani andremo a Liegi per la prima amichevole. Devo vedere cosa abbiamo, di cosa abbiamo bisogno, poi parleremo con Paul Mitchell e Oleg Petrov e alla fine della finestra dei trasferimenti penso che faremo qualcosa e avremo una buona squadra. Credo in loro, ecco perché sono qui".