Monaco, offerta al Barcellona per Matheus Fernandes: il nodo è sulla formula

vedi letture

Come riportato da Sport, il Monaco ha messo gli occhi su Matheus Fernandes, centrocampista brasiliano del Barcellona che nell’ultima stagione ha giocato nel Valladolid. Il club monegasco avrebbe inviato ai blaugrana un’offerta per acquistare il calciatore in prestito con diritto di riscatto. Il Barcellona vorrebbe cederlo invece in prestito secco per non rischiare di perdere il calciatore in futuro.