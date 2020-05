Mourinho: "Dopo aver visto la Bundesliga, tutti vogliamo tornare a sentire l'odore dell'erba"

Ai microfoni di SkySports José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato della ripresa in Premier League, che tarda ad arrivare nonostante l'esempio della Bundesliga: "Adesso vogliamo tornare in campo. Dopo aver visto la Bundesliga ripartire e dopo aver preso nota degli annunci sull'imminente riapertura anche del calcio in Spagna e in Portogallo, penso che pure qui in Inghilterra si debba pensare a far ricominciare la Premier League. È dura veder giocare negli altri Paesi e noi che restiamo fermi. In questo momento non stiamo riuscendo a dare agli appassionato ciò che amano, ma ovviamente rispettiamo le decisioni delle istituzioni. A tutti noi manca il calcio giocato, il poter sentire l'odore dell'erba: è una sensazione incredibile".