Nantes, Gourcuff appeso a un filo. Vieira tra i preferiti di Kita: è stato esonerato venerdì

Waldemar Kita sta riflettendo dopo la brutta sconfitta subita dal suo Nantes contro la Strasburgo (0-4). Una batosta che senza dubbio sarà fatale a Christian Gourcuff: l'esonero non è stato ancora ufficializzato perché il presidente vorrebbe che l'allenatore, sotto contratto fino al 2021, si dimetta. Improbabile, ma non impossibile; intanto, riporta L'Equipe Kita starebbe pensando al sostituto: tra i nomi in lista c'è anche quello di Laurent Blanc, fermo da oltre 4 anni e difficilmente disposto a rilanciare la sua carriera in un club quasi allo sbando. L'alternativa potrebbe essere Patrick Vieira, licenziato dal Nizza appena venerdì scorso.