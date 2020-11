Nations League, Lega C: il Kosovo con quattro "italiani" in campo batte la Moldavia e si salva

Moldavia ai playout per non finire in Lega D, Kosovo salvo grazie al successo nello scontro diretto. Decide una rete di Kastrati al 31'. Tra gli "italiani" in campo Ujkani, Rrahmani, Vojvoda, Muriqi e Ionita.