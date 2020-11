Nations League, Svizzera-Ucraina ora è un caso: negativi tutti i test di Shevchenko e compagni

Svizzera-Ucraina è un caso. La partita di Nations League, prevista il 17 novembre, non si è giocata per la quarantena disposta dal medico cantonale di Lucerna a tutta la selezione ucraina a seguito di tre casi di positività. Nella giornata di ieri la selezione di Andriy Shevchenko è stata sottoposta, al ritorno a Kiev, a nuovi tamponi, che hanno dato tutti esito negativo. La Federcalcio ha sottolineato come la Svizzera abbia rifiutato di ritestare i giocatori e i membri della delegazione e che la partita si sarebbe potuta giocare. Sempre la Federcalcio evidenzia come, secondo il protocollo UEFA, fosse sufficiente che 13 giocatori fossero negativi, per giocare regolarmente l'incontro. La situazione verrà gestita dalla commissione disciplinare, etica e di controllo dell'UEFA. In caso si sconfitta a tavolino, l'Ucraina retrocederebbe in Lega B. Attualmente l'ultimo posto della classifica del girone sarebbe invece della Svizzera.