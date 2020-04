Newcastle, la nuova proprietà vuole solo Pochettino: pronto contratto da 22 milioni annui

In attesa che si perfezioni il passaggio di proprietà, il fondo di investimenti saudita che rileverà il Newcastle è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Il manager Steve Bruce non sembra godere di grande stima: per questo motivo, continuano a rincorrersi le voci sul probabile approdo in panchina di Mauricio Pochettino, la prima scelta assoluta (più di Massimiliano Allegri, altro tecnico in orbita Magpies). All'ex allenatore del Tottenham, secondo Sky Sports, sarebbe stata presentata un'offerta da 22 milioni annui.