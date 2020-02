Nizza, Vieira e le precauzioni per il Coronavirus: "Evitiamo le strette di mano al mattino"

Patrick Vieira, tecnico del Nizza, ha spiegato in conferenza stampa quali precauzioni sta prendendo la sua società in merito alla diffusione del Coronavirus: "Abbiamo discusso con il dottore. Cerchiamo di non stringerci la mano al mattino, di prestare attenzione ai luoghi da evitare. Seguiamo le notizie. I giocatori sono consapevoli di tutto ciò che sta accadendo, delle cose da fare per evitare questo virus. Stiamo seguendo tutte le raccomandazioni, vedremo cosa accadrà".