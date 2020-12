Non solo il Real Madrid, anche il PSG pensa a Pochettino: argentino già allertato se salta Tuchel

Non solo il Real Madrid, anche il Paris Saint-Germain avrebbe già messo in allerta mister Mauricio Pochettino per la panchina. Qualora i parigini dovessero decidere infatti di esonerare nelle prossime giornate Thomas Tuchel, sempre più ai ferri corti con tutto l'ambiente dopo aver perso anche il favore di Al-Khelaifi, il tecnico ex Tottenham sarebbe la loro prima scelta secondo TalkSport.