Ufficiale Nordsjaelland, Ingvertsen e Tverskov ceduti al San Diego. Voleranno in MLS nel 2025

Il San Diego FC ha già piazzato un doppio colpo in vista del prossimo anno, quando entrerà a far parte della Major League Soccer, andando a pescare in Europa e più precisamente in Danimarca. Il club statunitense ha infatti annunciato gli acquisti dal Nordsjaelland di Marcus Ingvertsen, attaccante classe ‘96, e Jeppe Tverskov, centrocampista difensivo classe ‘93, che arriveranno nel 2025 nella città californiana,

Il primo ha sottoscritto un contratto fino al 2027 con opzioni per prolungare fino al 2029 (contratto garantito di tre anni), mentre il secondo ha firmato fino al 2026 (contratto garantito di due anni) e andranno a unirsi al portiere Duran Ferree, attualmente in prestito all’Orange County in USL, nel roster che sta iniziando a prendere forma.

"Marcus e Jeppe forniranno esperienza e una comprensione chiave dello stile di gioco e della cultura Right to Dream che cercheremo di costruire da qui al San Diego. - ha dichiarato il CEO del club Tom Penn in un comunicato - Entrambi hanno giocato oltre 250 partite professionistiche in numerosi campionati e competizioni e porteranno la loro leadership diversificata alla squadra mentre ci prepariamo per la nostra stagione inaugurale".

A closer look at Marcus Ingvartsen, forward. 🇩🇰 pic.twitter.com/L8CRdAKszz — San Diego FC (@sandiegofc) March 19, 2024