Oggi si è riunita la CAF: la Coppa d'Africa slitta ufficialmente a gennaio 2022

vedi letture

Il Comitato Esecutivo della CAF si è riunito oggi per prendere importanti decisioni in merito alla prossima Coppa D'Africa e alle altre competizioni da disputare nei prossimi mesi. La Coppa d'Africa in Camerun, inizialmente prevista per il 2021, si disputerà nel gennaio 2022. Le date della competizione e degli ultimi match di qualificazione saranno comunicate in seguito. La Champions League africana, invece, si giocherà a settembre con la formula della Final-Four, in luogo e date da decidere.