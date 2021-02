Ol. Marsiglia, Longoria nuovo presidente club e CdA. Eyraud nel Consiglio di Sorveglianza

vedi letture

Rivoluzione societaria in casa Olympique Marsiglia. Come informa il sito ufficiale dei biancazzurri, a seguito della nomina di Pablo Longoria come Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del club, l'ex Presidente Jacques-Henri Eyraud si è dimesso dal suo incarico ed entrerà ora a far parte del Consiglio di Sorveglianza dell'OM.