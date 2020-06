Olanda, Koeman: "Barcellona il mio sogno, mi ha chiamato. Ma prima gioco gli Europei"

Ronald Koeman, commissario tecnico dell'Olanda, ha rivelato a Catalunya Radio della possibilità di sedersi sulla panchina del Barcellona: "Ho ricevuto una telefonata, ma devo prima mantenere la mia parola con la nazionale olandese e giocare l'Europeo. Oggi è più importante la nazionale per me, poi ciò che potrà accadere in futuro nessuno lo sa. Grazie al mio contratto avrei la possibilità di andar via dall'Olanda dopo l'Europeo, ma ora non ci penso perché sono felicissimo di lavorare come commissario tecnico. Tutti sanno però che il mio sogno è quello di allenare il Barcellona a un giorno, magari potessi avere quest'opportunità in futuro".