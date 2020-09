Olympique Marsiglia, colpo in arrivo dal Brasile: vicino Luis Henrique del Botafogo

Colpo in prospettiva per l'Olympique Marsiglia. Il club francese, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, ha chiuso per il 18enne Luis Henrique. Esterno d'attacco classe 2001, arriva dal Botafogo e sarà presto un nuovo rinforzo per lo scacchiere di André Villas-Boas.