Paesi Bassi, l'AZ propone di devolvere parte dei proventi dalle coppe europee ai club in crisi

L'AZ Alkmaar ha proposto che i club olandesi che si classificheranno per le competizioni europee la prossima stagione e quella seguente ripartiscano le entrate con gli altri club per aiutarli a uscire dalla situazione di crisi economica generata dalla pandemia da coronavirus. L'idea è così suddivisa: per chi va in Champions League il 25% a un fondo comune chi va in Europa League donerà al fondo il 15%. AZ Alkmaar che, ricordiamo, è attualmente primo a pari punti con l'Ajax e di fatto accederebbe al massimo torneo continentale. La Federcalcio olandese conta ancora di ripartire, magari a giugno, sempre previa il benestare del Governo.