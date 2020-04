Paris Saint-Germain, il messaggio di Gueye: “Spero di restare qui a lungo”

vedi letture

Il centrocampista Idrissa Gueye, arrivato la scorsa estate per 30 milioni dall'Everton, in un'intervista rilasciata a Canal+ Afrique ha lanciato un messaggio chiaro alla dirigenza del club transalpino: “Sono molto contento della mia avventura, sta andando tutto bene e la mia famiglia è felice di vivere a Parigi. Non ho motivo per andarmene, qui sono felice e spero di rimanere a lungo al PSG”.