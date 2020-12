Pjanic scontento per lo scarso utilizzo. Koeman: "Abbiamo parlato, ha l'atteggiamento giusto"

vedi letture

Ronald Koeman non ha preso bene le dichiarazioni di Miralem Pjanic, che si lamentava per il suo scarso impiego . Nella conferenza stampa odierna, il tecnico olandese ha assicurato di aver parlato con il centrocampista bosniaco, spiegandogli le sue ragioni in modo molto sereno. "Abbiamo parlato della sua situazione e di quello che deve migliorare. Questo è l’atteggiamento giusto, essere scontenti quando non si gioca e lavorare per avere maggiori opportunità".

Secondo As, Koeman avrebbe fatto capire al giocatore di non avere particolari rimostranze sul suo atteggiamento in campo, ma lo ha rimproverato per aver usato i media per esprimere le proprie lamentele e di non essersi rivolto prima all'allenatore. Sempre in tono molto conciliante, ha spiegato di avere grande fiducia nelle sue qualità e di essere sicuro che dimostrerà di essere un giocatore importante per la squadra. Gli avrebbe chiesto un po' più di pazienza e di non scoraggiarsi, di continuare a lavorare in allenamento con la massima intensità. Gli ha anche ricordato che ha iniziato il ritiro un po' più tardi rispetto al resto dei suoi compagni di squadra a causa del COVID-19 e che questa circostanza gli ha procurato uno svantaggio rispetto al resto del gruppo. Pjanic, in ogni caso, ha recepito i consigli di Koeman: le qualità ammirate in passato alla Juventus non si sono ancora viste, ma c'è fiducia che possa tornare presto al suo livello.