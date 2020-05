Pochettino torna sulla finale di Champions: "E' stata dura smettere di piangere e sentirsi male"

E' passato meno di un anno dal dolore più grande della carriera di Mauricio Pochettino, ossia la finale persa contro il Liverpool dal suo Tottenham. Il tecnico ex Spurs è tornato su quella partita nella sua intervista a Sky Sports UK: "Giocammo meglio del Liverpool per lunghi tratti, forse avremmo meritato un esito migliore. Ma in finale conta solo il risultato e in quel caso hanno vinto loro. Il rigore concesso dopo pochi secondi ha cambiato tutto. Ero molto deluso, smettere di piangere e sentirsi male è stato tremendamente difficile".