Pogba è finalmente felice al Manchester United: "Ora mi diverto, giochiamo da squadra"

Paul Pogba sembra finalmente felice al Manchester United. Dopo mesi travagliati, trascorsi più in tribuna che in campo, il centrocampista francese ha finalmente ritrovato il terreno di gioco con continuità in una squadra nettamente migliorata da gennaio in poi, soprattutto grazie all'arrivo di Bruno Fernandes. “Sono davvero felice di essere tornato. Allenarmi, calciare la palla, fare ciò che amo è fantastico. Mi è mancato così tanto", ha detto Pogba che nelle ultime quattro partite di Premier League è sempre sceso in campo.

Pogba ha un contratto coi red devils in scadenza nel 2021, ma c'è una opzione a favore della società inglese per prorogare l'accordo per una ulteriore stagione. "Adesso - ha detto - giochiamo molto più di squadra: difendiamo insieme, attacchiamo insieme e la squadra così è più forte. I calciatori che sono in panchina e subentrano quando scendono in campo aiutano la squadra e questa è la giusta mentalità. Quando guardo Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Anthony Martial e Mason Greenwood da lì dietro mi diverto. Li vedo segnare gol, passo il mio tempo ad applaudirli. È bello e mi fanno amare il calcio in ogni partita".

Tre vittorie nelle ultime tre partite, il Manchester United è attualmente quinto in classifica a -4 dal Leicester, ma con una gara in meno.