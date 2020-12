Porto-City 0-0, le pagelle: Marchesin blinda la porta, Fernandinho fa sempre la cosa giusta

vedi letture

PORTO-MANCHESTER CITY 0-0

PORTO

Marchesin 7,5 – Provvidenziale con un paio di grandi interventi. Prodigioso quello di puro istinto su Ferran Torres.

Mbemba 6,5 – Imperioso negli anticipi, sale in cattedra nel finale svettando sui tanti palloni che piovono in area.

Diogo Leite 7 – Sbroglia diverse situazioni potenzialmente pericolose. Una sola distrazione, il Var gli viene in aiuto.

Sarr 6,5 – Ruvido, ma comunque efficace usando anche le maniere forti quando serve.

Manafà 6 – Più quinto di difesa che esterno a tutto campo. Grande recupero su Ferran Torres. (72’ Nanu sv)

Sergio Oliveira 6 – Meno ispirato del solito, però mette Zaidu davanti a Ederson con un tocco vellutato.

Uribe 5,5 – Cerca di spezzare il palleggio del City, compito arduo. Ci prova alzando il pressing.

Otavio 6 – Dinamico, partecipa alla fase offensiva inserendosi con i tempi giusti. (87’ Fabio Vieira sv)

Zaidu 6,5 – Tanta corsa sulla corsia sinistra ed un salvataggio sulla linea che vale come un gol.

Corona 5,5 – Non è in serata, viaggia a corrente alternata senza regalare lampi. (63’ Luis Diaz 5,5 – Tenuto fuori a sorpresa da Conceicao, non fa pentire il suo tecnico per la scelta iniziale).

Marega 5 – Macchinoso, sempre anticipato. Non riesce a rendersi utile nemmeno spalle alla porta. (72’ Evanilson sv)

MANCHESTER CITY

Ederson 6 – Insicuro nelle uscite, rischia grosso travolgendo Otavio. Si riscatta con un buon riflesso.

Cancelo 5,5 – Un errore in appoggio che poteva costare caro. Poco pungente quando si propone.

Dias 5,5 – Controlla Marega senza difficoltà. Rovina un gol già fatto con una deviazione goffa.

Garcia 6 – Il Porto non crea grossi grattacapi, allora prova a cercare fortuna in avanti.

Zinchenko 6,5 – Fonte di gioco primaria nel primo tempo. Sforna una quantità industriale di cross.

Fernandinho 6,5 – Qualche fallo di troppo ma la sua intelligenza tattica è superiore, fa sempre la cosa giusta.

Rodri 6 – Presenza indispensabile nel centrocampo di Guardiola. Garantisce sostanza ed equilibrio.

Bernardo 6 – La sua tecnica viene fuori alla distanza, quando gli avversari cominciano ad accusare la stanchezza.

Foden 5,5 – Inizio promettente ma è un fuoco di paglia. Manca di incisività negli ultimi sedici metri.

Ferran Torres 6 – Prima parte di gara anonima, cresce nella ripresa. Marchesin si supera sulla sua girata volante. (71’ Gabriel Jesus 6,5 – Entra e segna il gol partita, annullato dal Var per una questione di centimetri).

Sterling 6 – Si muove tanto ma va vicino al gol in una sola occasione. Pigro in alcune situazioni di gioco.