Portogallo, ultima giornata: il Benfica chiude con una vittoria. Braga terzo: 2-1 al Porto

vedi letture

Nelle due gare del campionato portoghese delle 22.15 è arrivata la sconfitta del Porto, già campione, che ha è stato battuto 2-1 dal Braga che chiude così al terzo posto in classifica approfittando della contemporanea sconfitta dello Sporting. L'SCP infatti è stato battuto 2-1 dal Benfica e scende al quarto posto per differenza reti nonostante lo stesso numero di punti del Braga. Porto e Benfica in Champions, Braga e Sporting in Europa League insieme al Rio Ave.

PORTOGALLO - Primeira Liga, ultima giornata

Boavista-Rio Ave 0-2

Maritimo-Famalicao 3-3

Benfica-Sporting 2-1

Braga-Porto 2-1

DOMENICA

20.30 Moirerense-Tondela

20.30 Portimonense-Aves

20.30 Setubal-Belenenses

CLASSIFICA: Porto 82, Benfica 77, Braga 60, Sporting 60, Rio Ave 55, Famalicao 54, Guimaraes 50, Moirerense 43*, Gil Vicente 43, Santa Clara 43, Maritimo 39, Boavista 39, Ferreira 39, Belenenses 35*, Tondela 33*, Setubal 31*, Portimonense 30*, Aves 17*.

*una gara in meno