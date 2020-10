Premier League, il Manchester United vince in rimonta: 4-1 al Newcastle

Vittoria in rimonta per il Manchester United che dopo i sei gol subiti dal Tottenham, torna a far punti sempre in trasferta e batte il Newcastle 4-1. Dopo appena due minuti i Red Devils si complicano la vita regalando il vantaggio ai Magpies con l'autogol di Shaw ma al 23' Maguire ha riportato il risultato in equilibrio trovando il pareggio. Nella ripresa prima Bruno Fernandes ha sbagliato un calcio di rigore ma poi all'86' ha trovato il gol del vantaggio sull'assist di Rashford. Nel finale terzo gol di Wan-Bissaka che ha festeggiato così nel migliore dei modi la sua presenza numero 50 e poker di Rashford.